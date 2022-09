Ladrões invadem shopping Del Rey e levam R$ 250 mil em joias

Ladrões furtaram joalheria do shopping Del Rey (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Assaltos

Criminosos invadiram uma joalheria no shopping Del Rey, no bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte, e levaram aproximadamente R$ 250 mil em produtos. O furto foi consumado na noite desse domingo (25/9).Uma funcionária do estabelecimento descobriu o caso após dar falta de algumas joias na manhã desta segunda-feira (26). Ela acionou a Polícia Militar.De acordo com o boletim de ocorrência, os ladrões utilizaram um controle clonado para abrir a porta da loja. A ação durou cerca de 40 minutos.A equipe de segurança do shopping Del Rey disse não ter identificado nenhuma atividade suspeita, já que a iluminação estava apagada e não havia sinais de arrombamento no local.Em 2022, outras duas joalherias de shoppings da Região Metropolitana de Belo Horizonte foram assaltadas.Em maio, um grupo armado entrou no BH Shopping e levou itens avaliados em mais de R$ 100 mil.Semanas depois, um homem de óculos e máscara contra a COVID-19 sacou uma arma da bolsa e roubou joias e relógios no Itaú Power Shopping , em Contagem.