Bandidos roubam joalheria na Savassi, mas deixam cofre fechado na calçada

Suspeitos dividiram o assalto em duas etapas, sendo a última na madrugada desta segunda-feira (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) A joalheria Mário Alves, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi roubada na madrugada desta segunda-feira (27). Os bandidos, porém, não conseguiram arrombar nem levar o cofre, que foi deixado na calçada da Rua dos Inconfidentes, em frente ao prédio da empresa.





"O alarme disparou na madrugada de sábado para domingo, eu estava viajando e a empresa de segurança me ligou de volta dizendo que o vistoriador foi até o local e estava tudo normal", declarou Eduardo Rocha Alves, que há 15 anos é o responsável pela empresa, criada em 1946.









"Ainda não sei tudo que foi levado porque a perícia da Polícia Civil está fazendo o trabalho dela, mas pelo que eu vi eles pegaram tudo que estava à vista lá dentro e deixaram o cofre fechado", explicou Eduardo sem revelar qual o valor das joias.

Jornaleiro viu bandidos de madrugada

"Era por volta de 4h30 quando parei aqui para entregar jornais no prédio. Aí eu vi uma fiorino branca na calçada, com a traseira enconstada no portão e três homens jovens em volta. Nessa hora ouvi um barulhão e me perguntaram para quem era a entrega. Dei um jornal e fui embora", revelou o jornaleiro Jurandir da Silva.

Onda de assaltos em joalherias

Eduardo revelou que já estava preocupado diante da série de assaltos às joalherias em todo o país. No começo de maio, assaltantes entraram armados na Manoel Bernardes dentro do BH Shopping, também Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Duas semanas depois, uma joalheria no Itaú Power Shopping, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, também foi assaltada. Já no último sábado (25/6), o alvo foi uma unidade no Rio de Janeiro.