BH e Banco Mundial firmam acordo para obras na Av. Amazonas e no Cabana

Corredor Amazonas enfrenta congestionamentos diários (foto: Alexandre Guzanshe/D.A. Press) Belo Horizonte assina acordo com o Banco Mundial para investimento em obras de mobilidade urbana na Avenida Amazonas e melhorias para comunidade da Cabana do Pai Tomás, Região Oeste da capital mineira. Ao todo, US$ 100 milhões serão investidos nas intervenções, o equivalente a cerca de R$ 5 bilhões. Sendo US$ 80 milhões do Banco Mundial e US$ 20 milhões do município.





Entre as novidades, está a implantação do BRT Amazonas, faixas exclusivas para ônibus - sem separação física -, e ampliação do acesso aos pedestres.





O desenvolvimento da Cabana do Pai Tomás também está previsto no projeto, que prevê obras de urbanização na comunidade com a abertura de novas vias, construção de conjuntos habitacionais e locais de lazer.





O plano de intervenções na comunidade do Cabana já está pronto e as licitações devem ser feitas no ano que vem, segundo informou o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Leandro Pereira.





Já as obras do Corredor Amazonas, ainda estão em fase de projeto e devem terminar somente daqui a dois anos. Após esse prazo, as licitações começarão.





Investimento foi anunciado nesta terça-feira (20/9) em coletiva de imprensa pelo prefeito Fuad Noman (foto: Alexandre Guzanshe/D.A. Press) A parceria entre a Prefeitura de BH e o Banco Mundial vai possibilitar o aumento da qualidade de vida dos moradores, de acordo com o prefeito Fuad Noman.





“Hoje damos segmento a um projeto que começou há mais tempo. A equipe do Banco Mundial não é um banco que empresta dinheiro, é um banco que, junto ao município, participa do projeto. Estamos preocupados em reduzir o tempo que o trabalhador fica no trânsito, que eles possam ter um pouco mais de aproveitamento em casa”, afirma o prefeito.





O Corredor Amazonas é a principal via de acesso ao centro de Belo Horizonte para os municípios de Contagem e Betim e, constantemente, fica congestionado.





“Esse programa atende áreas extremamente relevantes. O Corredor Amazonas é, hoje, um dos maiores gargalos do trânsito de BH. Além disso, queremos que a população da Cabana do Pai Tomás tenha qualidade de vida. Estamos trabalhando para construir uma cidade mais feliz”, explica.

Avenida Amazonas vai receber BRT (foto: Alexandre Guzanshe/D.A. Press)







Fuad ressalta que o projeto faz parte do plano de governo que elegeu Alexandre Kalil (PSD) e ele, à época vice.





“Esse projeto teve um bom atraso, porque ficou dois anos parado na Presidência da República para ser encaminhado ao Senado”, relembra.

O que será feito?

- Corredor Amazonas: previstos 43,73 milhões de dólares





• Projetos e Obras para reestruturação do Corredor, com implantação de BRT Amazonas

• Faixas exclusivas para ônibus sem separação física

• Estações de transferência

• Canteiro central permeável

• Qualificação das calçadas

• Implantação de paisagismo

• Plantio e transplantio de árvores

• Reconstrução do pavimento

• Melhoria do acesso de pedestres ao Corredor Amazonas

• Implantação de conexões de ciclovias/ciclo-faixas e paraciclos

• Soluções de drenagem sustentável (ex.: jardins de chuva)

• Tratamento do paisagismo e calçadas





- Cabana do Pai Tomás: previstos 47,85 milhões de dólares





• Abertura da Via Sete de Setembro, integrando com a Avenida Amazonas

• Implantação de ciclovias/ciclo-faixas

• Construção de unidades habitacionais

• Implantação de áreas de lazer e convívio

• Complementação das redes de abastecimento de água, esgoto e drenagem

• Obras de contenção de risco geológico

• Trabalho técnico social (acompanhamento das

famílias e formação de mão-de-obra)





De acordo com a PBH, o desenvolvimento urbano na região do Jatobá, no Barreiro, também será contemplado com recursos da operação e crédito. Outros locais como os bairros Maria Teresa, Jardim Getsemani, Montes Claros e Novo Lajedo também receberão projetos e planos para implantação de estrutura de saneamento e interligação deles com o transporte público.





Veja:





- Projetos Estratégicos: 5,65 milhões de dólares





Reestruturação urbana, incluindo:

• Participação ativa das comunidades

• Projetos de saneamento e drenagem

• Projetos de iluminação pública

• Projetos de circulação viária e tratamentos de calçadas

• Plano de reestruturação urbana e ambiental integrada da Região do Jatobá