Senado garante R$ 420 milhões para BRT da Avenida Amazonas, em BH

O programa busca melhorar a qualidade de serviço e a acessibilidade para os usuários de transporte público (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)





Valor equivale a 420 milhões de reais. O programa busca melhorar a qualidade de serviço e a acessibilidade para os usuários de transporte público na área de influência do Expresso Amazonas.

Corredor Amazonas é a principal via de acesso do centro de Belo Horizonte para os municípios de Contagem e Betim.





“Vai possibilitar a implementação do BRT na Avenida Amazonas, uma das mais importantes vias da nossa capital, melhorando o trânsito e a qualidade de vida dos trabalhadores da nossa região metropolitana”, afirmou Alexandre Silveira.

Os recursos também serão utilizados para melhoria urbana da Vila Cabana do Pai Tomás, incluindo desenvolvimento de projetos e obras de infraestrutura; construção e recuperação de estradas e vielas; e de unidades habitacionais e comerciais para realocação de famílias e empresas; além de intervenções para mitigar riscos geológicos.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (3/8), o relatório do senador Alexandre Silveira (PSD-MG), que autoriza da Prefeitura de Belo Horizonte a contratar uma operação de crédito externo, no valor de 80 milhões de dólares, para o financiamento parcial do “Programa de Mobilidade e Inclusão Urbana”.