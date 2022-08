Pacheco recebe carta em defesa do processo eleitoral brasileiro

O discurso é oposto às ameaças e aos ataques feitos por Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral do país. Para o presidente do país, as eleições correm risco de serem fraudadas.

"Como tenho repetido, pela presidência do Senado e do Congresso, em minhas falas nesta casa e fora dela, tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na Justiça Eleitoral e nas urnas eletrônicas, por meio das quais temos apurado os votos desde 1996. Sei que essa posição é amplamente majoritária no Congresso Nacional", afirmou o presidente do Senado.LEIA TAMBÉM: Rodrigo Pacheco defende sistema eleitoral: 'Orgulho nacional' Para Pacheco, as urnas eletrônicas sempre foram motivo de "orgulho nacional" e trouxeram, nesses 26 anos de uso no Brasil, “transparência, confiabilidade e velocidade” na apuração do resultado das eleições.