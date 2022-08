Em culto evangélico, Bolsonaro volta a criticar signatários de carta

Bolsonaro alegou que os apoiadores da carta não se posicionaram frente a ações que caracterizou como 'mais duras' durante a pandemia (foto: Alan Santos/PR)

Na busca de manter o apoio da ala religiosa, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta quarta-feira (3/8) do "Culto de Santa Ceia", organizado pela Frente Parlamentar Evangélica no auditório da Câmara dos Deputados. Em discurso, o chefe do Executivo voltou a criticar signatários da Carta pela Democracia, documento organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) que soma mais de 700 mil assinaturas.