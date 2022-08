Candidato à reeleição, Bolsonaro pede doação para o PL via Pix

Jair Bolsonaro gravou um vídeo pedindo doação de recursos (foto: Alan Santos/PR)









“Olá amigos de todo o Brasil, recentemente entrei no Partido Lioberal e temos um propósito: lutar pelo bem do nosso Brasil. O nosso partido cresceu e muito, e nós precisamos obviamente de recursos para fazer que o partido cresça cada vez mais. Quem puder colaborar peço que entre no seguinte site partidoliberal.org.br. Lá, você vai ter as instruções de como doar para o nosso partido”, diz o presidente na peça de 48 segundos.









“Não interessa quanto você possa doar. Interessa é que venha do coração para o bem do nosso Brasil”, concluiu. Este ano, o PL terá direito a R$ 288,5 milhões de fundo eleitoral.







"Não interessa quanto você possa doar. Interessa é que venha do coração para o bem do nosso Brasil", concluiu. Este ano, o PL terá direito a R$ 288,5 milhões de fundo eleitoral.



Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#Bolsonaro #PL #Pix" />



No site, o PL destaca que toda pessoa que desejar contribuir para a arrecadação de recursos deverá fazê-lo por meio de transação bancária com a identificação do seu número no CPF, podendo doar valores que correspondam a até, no máximo, 10% da renda bruta anual declarada à Receita Federal, no ano anterior ao da doação.





É proibido ainda aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, doação ou contribuição de origem estrangeira; entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza; pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão (pessoa física permissionária de serviço público) e autoridades públicas.

O presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo pedindo doação de recursos para o Partido Liberal, sigla que o abriga nas eleições de outubro. A gravação ocorreu ontem e, segundo o partido, as peças começarão a ser divulgadas ainda nesta quarta-feira (3/8) nas redes sociais. A doação deverá ser feita por meio de uma chave Pix.