Acordo prevê obras de mobilidade entre BH e Nova Lima

Região receberá obras para melhorar o trânsito entre as cidades nas imediações do BH Shopping e do Bairro Belvedere, Centro-Sul da capital (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Vias que ligam Belo Horizonte e Nova Lima, na região metropolitana, receberão obras para melhorar o trânsito entre as cidades nas imediações do BH Shopping e do Bairro Belvedere, Centro-Sul da capital. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, confirmou que doação feita pela Multiplan, empresa administradora do centro de compras, será destinada a intervenções que devem começar no próximo ano.





Estado de Minas, Marcato disse que o limite entre as cidades receberá investimento do fundo judicial de obras viárias do Vetor Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em reunião em 22 de agosto, um Termo de Doação foi formalizado entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Multiplan para o repasse de verbas.

Ao Estado de Minas, Marcato disse que o limite entre as cidades receberá investimento do fundo judicial de obras viárias do Vetor Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em reunião em 22 de agosto, um Termo de Doação foi formalizado entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Multiplan para o repasse de verbas.





O secretário disse ainda que as datas não foram definidas, mas as obras devem acontecer em 2023. Quem ficará responsável pelas intervenções também é uma incógnita. Segundo Marcato, ainda não está certo se a administração dos trabalhos ficará a cargo do governo do estado ou das prefeituras.





Soluções Na semana passada, em cerimônia no MPMG, as prefeituras de Belo Horizonte e de Nova Lima e o governo do estado assinaram um protocolo de intenções para implementar soluções de mobilidade, saneamento, preservação ambiental e cultural na área de interseção entre os municípios.





A reportagem solicitou ao MPMG o valor da doação feita pela Multiplan ao fundo judicial de obras viárias do Vetor Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas os números não foram informados.