Viaduto em Contagem será entregue sem as obras terem sido finalizadas

Prefeitura de Contagem decidiu liberar as vias do Viaduto Beatriz na manhã desta terça-feira (30/8) (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação) Após previsões de finalização das obras que não foram cumpridas, a Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, decidiu, mesmo assim, liberar as vias do Viaduto Beatriz, na manhã desta terça-feira (30/8), como parte das comemorações pelos 111 anos da cidade. Um show de Zé Ramalho acontece no Espaço Popular, Região Central, às 19h, encerrando as festividades na data de aniversário do município.

Em relação à parte das obras já concluídas, a prefeitura destacou que “o número de faixas que compõem o trecho, sobre a Via Expressa e a linha férrea, passa de duas para quatro, no sentido bairro Eldorado e, para três, em direção à região Sede, melhorando, significativamente, o fluxo de cerca de 80 mil veículos que passam pelo local diariamente”.

“Além da ampliação, foram realizados serviços de urbanização, como meio-fio, passeio, sarjeta, drenagem superficial com bocas-de-lobo, e instalados piso tátil e guarda-corpos para garantir a segurança dos pedestres”, pontuou a prefeitura, destacando que também foi feito o alargamento da alça do viaduto, sobre a Via Expressa, “para melhorar o raio de giro dos ônibus e carretas”.

O custo da obra, considerando o que falta finalizar – é de cerca de R$ 16 milhões, financiados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), segundo a prefeitura, que justificou o atraso na conclusão afirmando que a empresa responsável não cumpriu o prazo previsto para este mês.

Por fim a Prefeitura de Contagem lembrou que, na ampliação dos viadutos, que faz parte do projeto do Complexo Viário Beatriz, “está incluído o novo traçado da av. João César de Oliveira, que está sendo deslocada para a direita até a alça de acesso à Via Expressa em direção à Betim”.

“A alteração do corredor é necessária para que o Terminal Sede do Sistema Integrado de Mobilidade - SIM seja, futuramente, construído nas pistas centrais da avenida, integrando a implantação do Corredor Norte-Sul, que vai ligar as regiões da Cidade Industrial e Nova Contagem”, finalizou.