BR-135 terá interdição parcial para obras de ampliação

Com a obra, o fluxo do tráfego do bairro Santa Rita para o centro de Curvelo e do centro para o bairro também serão atingidos (foto: Eco 135/Divulgação) Devido à continuidade das obras de drenagem, a BR-135, trecho em Curvelo, na Região Central de Minas, terá interdição parcial nesta segunda (29/8) e terça-feira (30/8). Serão realizadas operações de “pare e siga”, entre as 8h30 e as 17h, próximo ao trevo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET - MG), no KM 619.

Segundo a Eco 135, concessionária que administra a via, as obras vão alternar o tráfego de veículos em quatro pontos do trecho. O pare, em cada extremidade, vai durar em média dez minutos.

“Ambos os sentidos da BR-135 serão afetados, o fluxo do tráfego do bairro Santa Rita para o centro de Curvelo e do centro para o bairro também serão atingidos”, esclarece Rony Lopes, engenheiro de obras de ampliação da Eco 135.

O local estará devidamente sinalizado, com reforço de placas de advertência, dispositivos de sinalização e equipes treinadas para a execução e orientação aos motoristas sobre a alteração.

A concessionária recomenda que, ao passar pelo local, se dirija em velocidade reduzida e, ao se aproximar do trecho em obras, mantenha a atenção na sinalização.

Ampliação da BR-135

Lopes explica que essa ação se faz necessária para o avanço das obras de ampliação da via. E que esse segmento de obra está previsto para ser finalizado no fim de novembro deste ano.

“Estamos executando a drenagem profunda, na intercessão do CEFET, que conta com mais de 2 mil metros de bueiros. Além da execução das drenagens, estamos trabalhando no prolongamento do viaduto e também na execução da terraplenagem”, afirma o engenheiro.

Ainda de acordo com Lopes, com a conclusão das obras de ampliação, a rodovia terá mais fluidez em todo o tráfego.