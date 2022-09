Jovens de 25 anos são mortos no Sul de Minas

Jovens assassinados no Sul de Minas (foto: Redes Sociais) Dois jovens de 25 anos foram mortos em duas cidades do Sul de Minas durante o último fim de semana. Em Itajubá, um rapaz foi atingido com um golpe de faca no tórax na noite de domingo (18/9), enquanto em Pouso Alegre, um jovem morreu dois dias após ser baleado no sábado (17/9).

Pouso Alegre

O crime aconteceu por volta das 23h. Uma testemunha, de 28 anos, contou aos policiais que estava em seu estabelecimento comercial quando ouviu disparos de arma e, em seguida, a vítima teria entrado no local pedindo socorro, com as mãos no abdômen.

O jovem estava sangrando e acabou caindo, com isso, a testemunha chamou ajuda para o levar até o pronto-socorro. Ainda de acordo com a PM, as testemunhas disseram que não viram nenhum veículo ou indivíduo suspeito que tenha efetuado os disparos contra a vítima.



O corpo de Anderson Gomes foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Lourenço e aguarda liberação para o sepultamento. O velório acontecerá na casa dele, no Bairro São Geraldo.

O autor do crime ainda não foi encontrado e a PM ainda não tem suspeitos. Quem tiver mais informações sobre o crime pode ligar 190 ou 181 (disque denúncia).

Itajubá

Cainã Luiz foi morto com uma facada no tórax na noite desse domingo (18), em Itajubá. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em frente à residência da vítima, na Rua Ana Campos, no Bairro Santa Luzia.

Testemunhas contaram aos policiais que Cainã chegou ao local de moto, subiu as escadas para guardar o capacete e, quando desceu novamente, o suspeito do crime, de 42 anos, o aguardava do lado de fora. Os dois então começaram uma discussão.

Em dado momento, a vítima e o suspeito começaram uma luta corporal, momento que o autor deu uma facada no jovem e fugiu em uma bicicleta. Familiares da vítima o levaram ao Hospital das Clínicas, mas ele já chegou morto à unidade de saúde.



A Polícia Militar foi acionada no hospital e iniciou o rastreamento para encontrar o autor, que já foi identificado, mas segue foragido. Segundo a Funerária Semeador, de Itajubá, a família ainda está decidindo sobre o velório e sepultamento.

Iago Almeida / Especial ao EM