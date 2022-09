PBH interdita casa noturna no Santa Tereza

Empresário foi agredido por seguranças e pelo dono de uma casa noturna, no Santa Tereza (foto: Reprodução)

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que a casa noturna Planeta Gol, situada na rua Conselheiro Rocha, no bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte, foi fechada e terá o alvará suspenso.

A medida foi tomada após denúncias de som alto e agressão a um comerciante . Na sexta-feira (16/9), Gustavo Brasil foi espancado pelo dono e pelos seguranças do estabelecimento.

As agressões aconteceram quando Gustavo acompanhava uma equipe de fiscais da prefeitura da capital, chamada pelo empresário, vizinho à casa noturna, para denunciar o excesso de barulho vindo do local.

Ainda na sexta-feira (16/9), a prefeitura multou o proprietário em função da constatação do excesso de ruído e informou que o monitoramento do local seria feito.

Em nota, a PBH informou que a casa noturna esteve fechada e reabriu recentemente depois de cumprir todas as exigências feitas pela Prefeitura, tais como colocar isolamento acústico e limite máximo de volume.

Após emissão de notificação e multa, a Fiscalização da Secretaria de Política Urbana decidiu pela interdição do estabelecimento.

A casa noturna ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Entenda o caso

Na sexta-feira (16/9), Gustavo Brasil recebeu os fiscais da PBH na casa dele, depois de ele denunciar o som alto vindo da boate, que fica próxima.



“Os fiscais constataram o barulho, e desci com eles para chegar à casa de shows, quando ele (o dono) veio em minha direção ameaçando que daria um tiro na minha cara e que me mataria. Comecei a gravar e pedi que repetisse a ameaça, quando fui cercado e jogado ao chão, sob chutes, pontapés e socos”.

Segundo o empresário, ele ficou com escoriações e sangramento nos joelhos, braços e pernas e com o corpo dolorido, e teve o celular tomado. No entanto, o aparelho apareceu quebrado posteriormente, uma vez que a polícia foi chamada.

Ele e os seguranças foram levados até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, no bairro Floresta, onde foi registrada a queixa. O dono da boate fugiu do local, segundo o empresário.

Outro caso

Em 20 de março, um casal denunciou agressões que teriam sido cometidas por seguranças da casa de shows Planeta Gol após uma das vítimas sofrer um acidente com um copo de cerveja. Tudo começou depois que um homem derrubou cerveja na jovem de 24 anos. Eles foram expulsos da casa noturna, mas, segundo a PM, as agressões dos seguranças aconteceram do lado de fora do estabelecimento.