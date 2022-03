Casal denuncia agressões de seguranças de casa de show em BH; veja vídeo

Casa de show fica localizada no bairro Santa Tereza, Região Leste da capital (foto: Google Street View)

Um casal repercutiu nas redes sociais após denunciar agressões que teriam sido cometidas por seguranças da casa de shows Planeta Gol, no bairro Santa Tereza, Região Leste de BH. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (20/03) após uma suposta briga dentro da casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, tudo começou quando um homem derrubou cerveja em um dos envolvidos e uma discussão generalizada foi iniciada ainda dentro da casa. Com a chegada dos seguranças, o casal foi colocado para fora.

Façam esse vídeo chegar até as autoridades !! 5 seguranças do planeta gol agindo na covardia e agredindo o mano sozinho...#foraplanetagol #covardia #justica pic.twitter.com/J6CyIuMU6F %u2014 E ai Fake (@Peeeh_ph) March 20, 2022

Na rua, três seguranças teriam começado a bater nas vítimas e vizinhos registraram as agressões. O jovem, de 23 anos, sofreu uma fratura no nariz e no osso orbital, além de escoriações e um corte na orelha. Ele ainda corre o risco de ter danos à audição.

Já a mulher, de 24, sofreu escoriações e teve um inchaço na boca. Os dois foram encaminhados para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Centro-Sul da capital mineira, onde receberam os cuidados médicos.

Segundo a Polícia Militar, a jovem afirma que teve o celular destruído por um dos seguranças do evento. Ela disse que tentava filmar as agressões.

No Instagram, a página “Fora Planeta Gol” repercutiu as agressões. Antes da briga, a casa já sofria críticas da vizinhança sobre o som alto e, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o local já foi multado por poluição sonora.

A casa Planeta Gol ainda não se pronunciou sobre o assunto.