MG: prefeitura de Andradas registra dois casos de raiva animal

Morcegos hematófagos são os maiores responsáveis pela disseminação da raiva animal (foto: Ronaldo Pires - Fiscal Assistente Agropecuário do Esec de Ouro Fino)

Nessa terça-feira (13/9), a cidade de Andradas, no interior de Minas, divulgou a ocorrência de dois focos de raiva registrados no final de agosto, com a confirmação de dois animais positivos em uma mesma propriedade. Eles morreram no dia 29 daquele mês.