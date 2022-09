Quase dois milhões de pessoas passam fome em Minas Gerais

Em Minas, 28,3% da população, quase 6 milhões de pessoas, convivem com a preocupação da falta de alimentos (foto: Pixabay/Divulgação)

Cerca de 8,2% da população em Minas Gerais passa fome. É o que mostra o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil (Vigisan), divulgado nesta quarta-feira (14/9). O índice representa mais de 1,7 milhão de pessoas em todo o estado.

A pesquisa foi feita pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN) entre novembro de 2021 e abril de 2022.

Ainda de acordo com a pesquisa, os índices de insegurança alimentar leve, que é a preocupação com a falta de alimentos no futuro próximo, e de insegurança alimentar moderada, que é o acesso a quantidades de comida insuficientes, no estado são superiores à média nacional.

Em Minas, 28,3% da população, quase 6 milhões de pessoas, convivem com a preocupação da falta de alimentos em um futuro próximo e 3,4 milhões, 16% da população, não têm acesso a quantidades suficientes de comida.

Ou seja, mais da metade dos mineiros convive com algum tipo de insegurança alimentar atualmente.

Ainda de acordo com a pesquisa, as famílias com renda inferior a meio salário-mínimo por pessoa estão mais sujeitas à insegurança alimentar. Além da renda, o endividamento das famílias pode contribuir para piorar o cenário da fome.