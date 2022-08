"Dormir para esquecer a fome", diz mãe, retrato da carência no Brasil

Célia Barros com o filho mais novo no colo: "Ele não entende. Chorava o tempo todo" (foto: Fotos: Jair Amaral/EM/D.A Press)





“Tenho medo da fome”, disse Célia Arquimino Barros, dentro do barracão de três cômodos onde mora no Bairro São Cosme, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Aos 46 anos, ela desdobra-se para criar os seis filhos. “É muito triste não ter nada para comer nos armários. Já teve dias em que dei água com açúcar para meu bebê para ver se ele parava de chorar. Tentava fazer ele dormir para esquecer a fome”, declara. Retrato da fome que aflige 33 milhões de pessoas no Brasil, a história de Célia ganhou repercussão após seu filho Miguel, de 11 anos, ligar para a polícia e pedir ajuda para a família.





Nos últimos dias, o cardápio da família se baseou em fubá e farinha. Ela relatou que estava sem comprar alimentos havia cerca de três semanas. “Primeiro começamos comendo só macarrão. Aí acabou e ficou o fubá. Não tinha opção, não podia deixar com fome. Então, eu fazia o mingau doce de manhã e à noite um angu de fubá, porque não tinha mais nada”, conta. Segundo Célia, a situação começou a piorar há cerca de sete meses, quando ela teve o Bolsa Família bloqueado. “O bebê era o que mais me dava trabalho, porque ele chorava muito. Ele não entende. Chorava o tempo todo”, relata.





A fome é descrita pela pequena Sara, de 3, filha de Célia, como uma dor no estômago como se fosse um soco. “Ela ficava com dor na barriga de fome. O Miguel fez 11 anos e olha como ele é miudinho. Ele já é um pouco anêmico, por causa da deficiência na alimentação”, conta com pesar na voz. Mãe solo, ela cuida também de três netos, com idades entre 1 e 4 anos, que moram com a mãe deles em um barracão ao lado. “Eu estava desesperada, não estava aguentando mais ver aquela situação e nem pedir na rua, porque as pessoas acham que você está com preguiça, que você não quer trabalhar, e eles não entendem a situação”, conta Célia.





Mesmo quando recebia o auxílio do governo, ela diz que o dinheiro já não era suficiente para sustentar a família. “Recebia R$ 535. Com o preço das coisas, já não comprava nada, não dava para manter muito tempo a casa. Você faz uma compra que não dá para 15 dias. Ainda mais com um bebê em casa”, afirma. Divorciada do pai das crianças, ela está desempregada e, desde o início da pandemia, não consegue mais bicos para ajudar na renda. “O pai manda só R$ 250. Ele também está desempregado, o que ele arruma é o que ele manda. Mas ele dá isso só de mês em mês. É só aquilo e acabou”, conta. Depois da ligação da criança para o 190, a própria Polícia Militar iniciou campanha para arrecadar doações para a família, entregues ontem.





Paula Fernandes Pessoa, de 36, vive realidade semelhante à de Célia. Atualmente, ela também está desempregada e é mãe solo de três crianças: Pedro de 13, Rebeca, de 2, e Samuel, de 2 meses. Além dos filhos, Paula mora com o irmão no Morro do Papagaio, Região Centro-Sul de BH. A família é assistida pela Central Única das Favelas em Minas Gerais (Cufa-MG) desde que Paula descobriu que estava grávida do filho mais novo. “Só o auxílio do governo não está dando para alimentar todo mundo. Quando cheguei nessa situação de abrir o armário e ver que não tinha nada, meu compadre me falou da Cufa.” Desde então, a família recebe cesta básica e assistência da entidade, com doações de botijão de gás e outros alimentos.