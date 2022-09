Criado em BH o Dia do Pico, em homenagem à Serra do Curral

A Serra do Curral é um símbolo muito importante para os belo-horizontinos. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte instituiu por meio de lei o dia 8 de dezembro como o Dia do Pico, em homanegem à Serra do Curral. A data é dedicada à preservação, valorização e promoção do patrimônio cultural e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, com o reconhecimento da relevância fundamental do Pico Belo Horizonte e da Serra do Curral para os belo-horizontinos. A lei foi publicada nessa quinta-feira (8/9) no Diário Oficial do Município (DOM).

A PBH justifica a criação do Dia do Pico como ação de educação ambiental , uma forma de preservação da Serra do Curral em meio ao imbróglio da mineração no maciço.Além disso, O Dia do Pico "tem como objetivo promover conhecimento, valores, comportamentos e habilidades práticas, de modo que o meio ambiente seja preservado e os problemas solucionados".

A Serra do Curral é protegida por tombamento municipal e objeto de estudo desde 2018 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha) para fins de proteção (abrangendo as áreas de Belo Horizonte e Nova Lima).

O projeto de lei foi criado pelos vereadores Duda Salabert, Gabriel, Irlan Melo, Jorge Santos, Professor Juliano Lopes, Reinaldo Gomes Preto Sacolão e Wanderley Porto e assinado por 11 vereadores de vários partidos.