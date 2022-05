Vereadores propõem o "Dia do Pico Belo Horizonte"

Dia do Pico Belo Horizonte, em 8 de novembro, é proposto na Câmara Municipal da capital (foto: mapio.net)

O dia 8 de dezembro poderá se tornar o Dia do Pico Belo Horizonte, situado na Serra do Curral, caso seja aprovado Projeto de Lei (PL) a ser votado em junho. Assinado por 11 vereadores de diversos partidos, a instituição da data é uma homenagem ao monumento natural e paisagístico da capital, que está sendo ameaçado por um projeto de mineração.

De acordo com o PL, "a data será dedicada à preservação, valorização e promoção do patrimônio cultural e meio ambiente ecologicamente equilibrado, mediante o reconhecimento da relevância fundamental do Pico Belo Horizonte e da Serra Curral para o povo belo-horizontino."

Essas práticas têm como objetivo que os cidadãos compreendam a complexidade do meio ambiente, tanto o natural quanto o modificado pelo homem, que resulta da associação entre aspectos biológicos, sociais, econômicos, físicos e culturais.

Em sua justificativa, os vereadores signatários alegam que a medida, além de tratar de educação ambiental, "tem como objetivo promover conhecimento, valores, comportamentos e habilidades práticas, de modo que o meio ambiente seja preservado e os problemas solucionados."

O propósito, segundo os parlamentares, é envolver comunidades locais com as temáticas de forma a que se apropriem de sua memória e identidade, passando a atuar efetivamente como atores de proteção e promoção, capazes de garantir a preservação, como economia de recursos naturais, descarte adequado de resíduo e consumo consciente.

Além do reconhecimento como patrimônio cultural da União, a Serra do Curral é protegida por tombamento municipal, além de ser objeto de estudo desde 2018 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA para fins de proteção (abrangendo as áreas de Belo Horizonte e Nova Lima).

O monumento natural e paisagístico do Município, o Pico Belo Horizonte, cume da formação rochosa, tem 1.390 metros. Objeto de trilhas de ecoturismo, é o ponto mais alto da capital mineira, com visão panorâmica de toda BH, além das cidades de Nova Lima, Caeté, Sabará.

Sede da terceira concentração urbana mais populosa do país, Belo Horizonte foi indicada pelo Population Crisis Commitee da ONU como a metrópole com melhor qualidade de vida na América Latina e a 45ª entre as 100 melhores cidades do mundo.