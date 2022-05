BH amanhece ensolarada; confira a previsão do tempo para esta quarta (25)

BH amanhece ensolarada, porém o friozinho continua (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Apesar do dia ensolarado, o casaco deve continuar sendo usado ao longo do dia em Belo Horizonte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada para nesta quarta-feira (25/05) em Belo Horizonte foi de 11°C, e a máxima pode chegar a 24°C. Não há previsão de chuva para a capital e a umidade está melhor, em torno de 79%.Ainda segundo os meteorologistas do Inmet, hoje não deve ventar muito em BH, o que ajuda a influenciar menos nas sensações térmicas. A madrugada na capital, no entanto, foi bem fria, com registros de temperaturas de 11,6°C na estação Cercadinho, Região Oeste da capital, e 12,6°C na Pampulha.



Em Minas, a temperatura máxima prevista é para a Região Norte, que pode chegar aos 32°C. Já a mínima foi de 3,1°C, registrada na cidade de Caldas, Região Sul do estado.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais