PL que institui 8 de dezembro como o Dia do Pico Belo Horizonte é aprovado

Projeto de Lei (PL) que institui o dia 8 de dezembro como o Dia do Pico Belo Horizonte foi aprovado nessa terça-feira (19/7) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press. Brasil)





O projeto foi constituído em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também tem como objetivo chamar a atenção pública para a importância de preservar o espaço, ameaçado por um projeto de mineração. É o que considera a vereadora Duda Salabert (PDT), uma das autoras do PL.





"Dar ao feriado municipal de 8 de dezembro um contorno pedagógico, fazendo dessa data uma ferramenta de educação ambiental , que levará as pessoas a refletirem sobre as nascentes, a biodiversidade e o potencial ecoturístico presentes na Serra do Curral”, disse em publicações nas redes sociais.

O Pico

Monumento natural e paisagístico do município, o Pico Belo Horizonte, cume da formação rochosa, tem 1.390 metros. Objeto de trilhas de ecoturismo, é o ponto mais alto da capital mineira, com visão panorâmica de toda a BH, além das cidades de Nova Lima, Caeté e Sabará.





Vale lembrar que estudo feito por geólogos a pedido da prefeitura da metrópole aponta que o monumento pode cair com a mineração da Tamisa na Serra do Curral. O pico está a apenas 150 metros de uma das cavas do empreendimento.





“A definição desse dia envolve um momento de identificação da população com algo que está no dia a dia passando pela cabeça das pessoas, mas que ainda não tem um resguardo em termos de identificação e legislação. A ideia envolve a valorização do marco, ganhar um relevo que não envolve somente uma parte técnica, mas também uma questão de sociabilidade”, explicou, em entrevista recente ao Estado de Minas , o secretário-adjunto Guilherme Pimenta.

O Projeto de Lei (PL) que institui o dia 8 de dezembro como o Dia do Pico Belo Horizonte foi aprovado pela Câmara Municipal da capital mineira nessa terça-feira (19/7). A decisão, tomada em turno único e que tem como objetivo homenagear o monumento natural e paisagístico situado na Serra do Curral, agora segue para sanção do prefeito Fuad Noman.