Homem é espancando até a morte em MG; vítima residia com o suspeito

A PM foi acionada por popular que encontrou a vítima, sem sinais vitais, em via pública (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 48 anos foi espancado até a morte na noite de quarta-feira (7/9) em Iraí de Minas, no Triângulo Mineiro. A vítima foi encontrada sem vida no cruzamento das ruas José Basílio Guimarães com a rua Itagibá Ferreira da Cunha, no bairro Bagagem, por uma pessoa que reside nas proximidades.

Com relação à motivação do homicídio, o suspeito disse aos militares que a vítima vinha o ameaçando de morte e também os seus familiares. Por outro lado, não há informações sobre o porquê das supostas ameaças.

O suspeito alegou também à PM que estava impressionado depois que descobriu que a vítima teria sido autor de um homicídio.



Luta corporal e batida em poste

Ainda segundo informações do registro policial, pouco antes do crime, eles estavam dentro de um carro a caminho de um bar, quando iniciaram uma discussão e entraram em luta corporal.

Conforme a versão do suspeito, ele tentou golpear a vítima com uma faca, mas a mesma quebrou. Pouco tempo depois, o suspeito conta que o veículo acabou colidindo em um poste de iluminação. Então, eles teriam desembarcado do veículo e novamente entraram em luta corporal em via pública.

Dentro do carro foi localizado e aprendido pelos militares um pedaço da ponta de uma faca.