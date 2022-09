Varíola dos macacos: com 317 casos, evolução da doença em Minas desacelera

A enorme maioria dos que contraíram a doença são homens (98,42%). Apenas 1,58% dos casos são em mulheres. (foto: iStock/Imagem ilustrativa) Os casos confirmados de varíola dos macacos em Minas Gerais chegaram a 317 nesta quinta-feira (8/9). Ainda existem 993 casos em investigação, por suspeita do vírus monkeypox. A evolução da doença desacelerou no estado, com três novos casos desde terça-feira (6/9).

Pouso Alegre, Governador Valadares, Juiz de Fora, Uberaba, Montes Claros, Sete Lagoas, Coronel Fabriciano e Divinópolis têm mais de um caso confirmado. Os demais municípios ou não registraram ocorrências ou computam apenas uma pessoa com a doença.

A faixa etária da maioria dos infectados (49%) é entre 30 e 39 anos. A faixa entre 20 e 29 anos é a segunda, com 34% dos casos. Somadas com a entre 40 e 49 anos, que responde por 12% dos infectados, as três concentram 96% dos casos confirmados.

A enorme maioria dos que contraíram a doença são homens (98,42%). Apenas 1,58% dos casos são em mulheres

A distribuição por cor ou raça indica que 41,64% dos contaminados são brancos, 26,18%, pardos, 9,46%, são negros, e 21,77% constam como “ignorado”.

As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde.

