Varíola dos macacos: 4ª mulher é diagnosticada com a doença em Minas

Minas Gerais registra quarta infecção de varíola dos macacos em mulher. (foto: Freepik/Reprodução)

Minas Gerais registrou mais um diagnóstico de varíola dos macacos em mulher, chegando a quarta vítima do sexo feminino infectada com a doença.De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), divulgado nessa quarta-feira (31/8), já são 278 casos confirmados no estado em doentes com idades entre 18 e 61 anos. Outros 586 casos foram descartados e há 867 em investigação. No Brasil o número de infectados é de 5.037, e no mundo já são mais de 50 mil casos

Belo Horizonte lidera o ranking da quantidade de casos confirmados com 210 infectados já já apresenta transmissão comunitária da doença. Em seguida, aparecem as cidades de Uberlândia (20), Pouso Alegre (10), Governador Valadares (7), Juiz de Fora (7), Montes Claros (4), Sete Lagoas (4), Uberaba (3), Teófilo Otoni (2), Divinópolis (2), Coronel Fabriciano (2), Barbacena (1), Itabira (1), Leopoldina (1) e Passos (1).

A primeira morte no Brasil pela doença foi registrada no dia 28 de julho, em Minas Gerais.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais