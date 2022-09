Homem morre após ser esfaqueado e disparar cinco tiros contra desafeto

Um homem de 40 anos morreu após ser atingido por um golpe de faca durante uma briga de bar na manhã deste domingo (4/9) em Araxá, no Alto Paranaíba. O autor também acabou sendo alvejado pela vítima por cinco disparos de arma de fogo e foi encaminhado ao hospital em estado grave.



Segundo informações da ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros de Araxá, por volta das 7h, a guarnição foi acionada para ir até a rua Terêncio Pereira, na altura do bairro Santo Antônio.

No local, os militares se depararam com uma das vítimas, Maurício Xavier Silva Júnior, dentro de um veículo, sentado no banco do passageiro, com uma perfuração na região do tórax e bastante perda de sangue. Em cima do capô do automóvel havia uma pedra, e os vidros dianteiros estavam quebrados.