Acidente entre caminhão e carreta mata três pessoas na BR-262

As três vítimas fatais estavam no caminhão que carregava mudança (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um acidente entre uma carreta e um caminhão na BR-262, na altura do km 493, em Moema, no Centro-Oeste de Minas, matou três pessoas e deixou outra gravemente ferida na noite desse sábado (3/9).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar as vítimas. O motorista da carreta estava preso às ferragens e foi retirado com vida. Ele foi transportado pela ambulância da concessionária da via para a UPA de Bom Despacho.

Três pessoas estavam dentro do caminhão, que transportava uma mudança. As três vítimas, dois homens e uma mulher, morreram no local.

Após a liberação por parte da perícia, os bombeiros realizaram a retirada dos corpos das ferragens. Depois, ficaram aos cuidados da funerária para encaminhamento ao IML de Bom Despacho.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controle do trânsito e demais procedimentos.

As pistas ficaram interditadas nos dois sentidos durante o atendimento.