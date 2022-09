Justiça manda afastar diretoria da Fundação Dona Beja

Justiça levou em consideração ação do MPMG (foto: Reprodução/Google Street View) A Justiça determinou o afastamento dos 14 membros dos Conselhos Curador e Fiscal e da diretoria executiva da Fundação Educativa e Cultural Dona Beja, em Paracatu, no interior de Minas Gerais. Todos deverão, também, se abster de participar de qualquer ato vinculado à "Rádio Alternativa FM", gerida pela Fundação.

A liminar levou em consideração indícios de irregularidades na administração. Os envolvidos ainda precisam ser notificados oficialmente pela Justiça. A decisão partiu de ação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações de Paracatu.

As contas da entidade do exercício de 2019 foram rejeitadas e, as referentes aos exercícios de 2020 e 2021, não foram apresentadas ao MPMG.

Ainda segundo a promotoria, além do uso do patrimônio da instituição pelos conselheiros, a instituição tem dívidas em razão do não pagamento de direitos autorais reconhecidos judicialmente; de não pagamento de INSS; de demais verbas trabalhistas dos funcionários; de atrasos de pagamentos dos funcionários e de descumprimento de contratos diversos.

“Na verdade, sequer conseguimos ter noção do rombo financeiro hoje existente, pois os diretores se negam a apresentar as prestações de contas”, disse a promotora na ação.

Foram apresentados também diversos vínculos familiares entre membros que compunham os órgãos deliberativos da Fundação Dona Beja desde a sua criação.

Uma dirigente teria encerrado um contrato e contratou a empresa da qual era sócia-administradora para prestar serviços para a Fundação Dona Beja, recebendo considerável quantia da Fundação.

Rádio

Segundo o MPMG, a Fundação vem explorando a "Rádio Alternativa FM" de forma comercial, divulgando propaganda do comércio local mediante pagamento ou permuta de produtos para os colaboradores e membros de seus conselhos, sem realizar investimentos, na Rádio ou na Fundação, de interesse da sociedade.

Há relatos de que o então presidente da Fundação vendeu metade da Rádio por R$ 1 milhão e que o comprador teria pago apenas uma das cinco parcelas de R$ 200 mil. “É notória a situação da compra e venda de parte da Rádio e que esta ocorreu unicamente com o objetivo de favorecer e enriquecer ilicitamente os requeridos. Além de ressaltar os interesses pessoais dos envolvidos, a compra e venda da Rádio também evidencia a sua utilização com fins comerciais”, diz a ação.

Histórico

A Fundação Dona Beja foi fundada em 2006, e, em 2016, passou a gerir a "Rádio Alternativa FM", após obter permissão para operar uma rádio em Paracatu, com fins exclusivamente educativos, mas vem explorando a emissora de forma comercial.