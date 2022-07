Barragem: acionamento de sirenes em Paracatu é investigado

Barragem tem rejeitos da mineração de zinco e cobre (foto: Nexa/Divulgação) O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) investiga o que pode ter levado as sirenes de emergência das estruturas de contenção de rejeitos do empreendimento "Nexa Recursos Minerais" a serem acionadas na última quinta-feira (30/6) em Paracatu, no interior do estado. A promotoria ainda apura as consequências do acionamento.

O sistema automático de alerta referente à Barragem 3 do empreendimento de mineração, no município do Noroeste de Minas.

Entretanto, não há informações sobre rompimento ou outro sinistro envolvendo a barragem.

Todavia, no Inquérito Civil, o MPMG determinou que sejam realizadas vistorias no local pela Agência Nacional de Mineração (ANM) e pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), e que sejam elaborados documentos técnicos para averiguar a situação das barragens e os motivos do acionamento, além de outros dados técnicos.

“Estamos atuando com prioridade e urgência para o adequado esclarecimento dos fatos e adoção das medidas necessárias à proteção das pessoas e do meio ambiente”, disse a promotora de Justiça responsável pela defesa do Meio Ambiente de Paracatu, Mariana Duarte Leão.

A ativação



As sirenes de emergência da barragem em Paracatu assustaram a comunidade da região de Morro Agudo e os moradores tiveram que evacuar o local rapidamente no dia 30 de junho.

A barragem recebe rejeitos da mineração de zinco e cobre.

Por causa do acionamento, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram ao local e vistoriaram o reservatório.

Não foram identificados sinais de deslocamento de massa ou fissuras aparentes.