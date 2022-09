Escolas suspendem aulas após tiroteio no Primeiro de Maio

Ação policial no bairro Primeiro de Maio durante a tarde dessa quinta-feira (1º/9) (foto: Redes Socias/Reprodução)

As escolas do bairro Primeiro de Maio, na Região Norte de Belo Horizonte, suspenderam as aulas devido ao tiroteio da tarde de quinta-feira (1º/9).

A ação de gangues rivais causou pânico entre os moradores do bairro. Em áudios enviados ao, os moradores afirmaram que um “toque de recolher” foi estipulado em algumas ruas e que o comércio “fechou as portas”.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as aulas da Emei Primeiro de Maio, Escola Municipal Josefina Souza Lima e na Creche conveniada SEJA foram suspensas nesta sexta-feira (2/9) a pedido das famílias e da comunidade.

Cerca de 800 alunos das três unidades escolares terão a reposição do dia indicado no calendário escolar.

Na noite de ontem, a polícia prendeu dois suspeitos de envolvimento no tiroteio. Com eles, os militares apreenderam coletes a prova de balas, uma arma calibre 38 e uma pistola calibre 380, munição, carregadores de rádio de comunicação, celulares, balança, drogas e uma quantia em dinheiro.

O tiroteio aconteceu por uma disputa de organizações do tráfico de drogas, após a morte de um homem na última terça-feira (30/8), na Avenida Cristiano Machado.

Na manhã desta sexta-feira (2/9), alguns comércios permaneceram fechados. De acordo com a PM, as operações na região do bairro Primeiro de Maio serão intensificadas durante o dia para impedir a retomada da criminalidade.

A decisão da suspensão das aulas não foi orientação da Polícia Militar. A Secretaria de Estado de Educação foi procurada pela reportagem do Estado de Minas, mas ainda não retornou.