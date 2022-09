PM prende dois suspeitos de envolvimento em tiroteio em BH

Dois suspeito de envolvimento no tiroteio da tarde dessa quinta-feira (1º/9) foram presos (foto: Polícia Militar/Reprodução)

Dois homens suspeitos de envolvimento no tiroteio da tarde dessa quinta-feira (1º/9) no no Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte de Belo Horizonte, foram presos pela Polícia Militar.

Segundo a PM, a operação contra os suspeitos começou ainda na tarde de ontem e coninuou até que as ameaças aos moradores da região parassem. Os dois foragidos da Justiça foram localizados dentro de um barracão.

Eles invadiram o local para tentar despistar os militares. Com os suspeitos, os policiais encontraram diversos materiais utilizados no tiroteio.

Capas de coletes a prova de balas, uma arma calibre 38 e uma pistola calibre 380, munição, carregadores de rádio de comunicação, celulares, balança, drogas e uma quantia em dinheiro foram apreendidos.

As operações da Polícia Militar na região do bairro Primeiro de Maio serão intensificadas nesta sexta-feira (2/9) para impedir a retomada da criminalidade.

Relembre o caso

Um tiroteio provocou pânico entre os moradores do bairro Primeiro de Maio na tarde dessa quinta-feira (1º/9).

Segundo a Polícia Militar, os disparos aconteceram por uma disputa de organizações do tráfico de drogas, após a morte de uma pessoa na última terça-feira (30/8).

Em áudios enviados ao Estado de Minas, os moradores afirmaram que um “toque de recolher” foi estipulado em algumas ruas e que o comércio “fechou as portas”.