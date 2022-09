Moradores relatam pânico durante tiroteio no Primeiro de Maio, em BH

Moradores registraram a ação da Polícia Militar no local (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um tiroteio provocou pânico entre os moradores do bairro Primeiro de Maio, na região Norte de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (1º/9). Informações iniciais da Polícia Militar dão conta de que os disparos aconteceram por uma disputa de organizações do tráfico de drogas, após a morte de uma pessoa na última terça-feira (30/8).





Em áudios enviados ao Estado de Minas, os moradores afirmam que um “toque de recolher” já foi estipulado em algumas ruas e que o comércio “fechou as portas”. Viaturas da Polícia Militar e do batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) já estão no local.





“Eles (os suspeitos) estavam andando armados, parecendo ninjas, todos de preto e com aquela touca que só mostra os olhos. Tem viatura da Rotam subindo e descendo a tarde toda. Tá todo mundo com medo mesmo, ouvimos tiros”, relatou uma moradora.





Até o momento não há informações a respeito de possíveis vítimas e de suspeitos. Por meio de nota, a Guarda Municipal informou que desde que tomou conhecimento da ocorrência, agentes estão em patrulhamento para garantir a segurança na entrada e saída dos alunos das escolas municipais da região, além da unidade de saúde.