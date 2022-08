Incêndio no Parque Nacional da Serra da Canastra já dura dois dias

Desde o início do incêndio, 27 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atuam no combate ao fogo (foto: Leandro Couri/EM) Mil e quinhentos hectares do Parque Nacional da Serra da Canastra, em São Roque de Minas, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, foram consumidos por um incêndio que começou nessa segunda-feira (29/8). Nesta terça (30/8), brigadistas ainda atuam no combate às chamas.









Ainda de acordo com o ICMBio, no momento há dois focos ativos dentro da unidade e um fora dos limites do parque. “Os hectares queimados até o momento refletem o sucesso do trabalho do manejo integrado do fogo realizado pelo ICMBio na Unidade de Conservação Federal”, afirmou o instituto.





Por segurança, o acesso ao parque está acontecendo apenas pela portaria 4. As entradas 1, 2 e 3 estão fechadas temporariamente.





O Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou que não recebeu solicitação de atendimento na área.