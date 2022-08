Entre MG e SP: incêndio próximo a usina hidrelétrica atinge 100 hectares

O incêndio chegou próximo a uma usina hidrelétrica, situada na divisa dos estado de MG e SP (foto: 8º BBM/Divulgação) Graças a uma força tarefa entre bombeiros militares de Sacramento e Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Ribeirão Preto e Franca, nordeste do estado de São Paulo, foi possível extinguir um incêndio florestal que destruiu cerca de 100 hectares de extensão e durou cerca de oito horas.

Segundo informações do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), entre os finais da tarde e noite de ontem (27/8), o incêndio, que atingiu áreas limítrofes dos estados de MG e SP, se iniciou por volta das 16h e por motivos desconhecidos, nas proximidades da Usina Hidrelétrica Jaguara, entre os municípios de Sacramento, em Minas Gerais, e Rifaina, no estado de São Paulo. A solicitação para apagar as chamas veio da Defesa Civil da cidade de Rifaina (SP).

O combate às chamas durou aproximadamente oito horas (foto: 8º BBM/Divulgação)

Ainda conforme a nota, o incêndio teria se iniciado em uma fazenda localizada em território do estado de SP, sendo que o mesmo “ameaçava benfeitorias dentro do terreno da usina, como almoxarifado, subestação de energia, alojamento dos funcionários e depósito de óleos lubrificantes e gases”. “Foram empenhados seis bombeiros militares de Minas Gerais, juntamente com duas viaturas, três bombeiros militares com duas viaturas de São Paulo, além de três brigadistas civis de uma usina”, diz trecho de nota da assessoria de imprensa do 8º BBM.Ainda conforme a nota, o incêndio teria se iniciado em uma fazenda localizada em território do estado de SP, sendo que o mesmo “ameaçava benfeitorias dentro do terreno da usina, como almoxarifado, subestação de energia, alojamento dos funcionários e depósito de óleos lubrificantes e gases”. Início do incêndio teria ocorrido em fazenda do lado paulista (foto: 8º BBM/Divulgação)

Por fim, felizmente, os bombeiros conseguiram proteger esses locais, sendo que a extinção total das chamas aconteceu por volta das 23h45, a partir do uso de abafadores, mochilas costais e mangueiras de viaturas de combate a incêndio.



O fornecimento de energia que é produzido no local não foi afetado e nem interrompido por causa do incêndio.