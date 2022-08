Homem tenta matar ex-mulher em frente a escola infantil

Crime aconteceu quando mulher deixava crianças em escola infantil (foto: Divulgação/Prefeitura de Monte Carmelo) Uma mulher foi esfaqueada, numa tentativa de feminicídio, na porta de uma escola infantil de Monte Carmelo, nesta terça-feira (23/8), pelo ex-companheiro. Ele não aceitava o fim do relacionamento e foi preso em flagrante.









A mulher foi socorrida inicialmente pelos servidores da escola e depois pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Como caso era grave, a mulher foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).





Além da Polícia Militar, policiais penais conseguiram identificar e localizar o suspeito, que foi detido minutos depois da tentativa de feminicídio.





Existe a informação de atritos anteriores entre o antigo casal, devido à postura do homem, inconformado com o término do relacionamento.