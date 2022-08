Polícia Civil retoma emissão de RG nesta quarta-feira (24/8)

Serviço foi suspenso por cerca de três horas (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Após interrupção na manhã desta quarta-feira (24/8), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o sistema de emissão de carteira de identidade já está funcionando normalmente. O atendimento é feito por meio de agendamento prévio.O sistema ficou fora do ar por cerca de três horas. A causa do problema, que ocorreu em todas as unidades do Estado, não foi divulgada.Segundo a PCMG, o cidadão que tinha agendamento para hoje, mas não conseguiu ser atendido, poderá marcar um novo horário pelo Portal MG . Caso não encontre vaga, a pessoa poderá solicitar um horário pelo Fale Conosco do governo de forma imediata e prioritária.