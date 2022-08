Cadastro escolar da rede municipal de BH para 2023 começa nesta terça

As inscrições vão até 16 de setembro (foto: PBH/Reprodução)

As inscrições para o Cadastro Escolar de 2023, para matricular alunos nos serviços da rede municipal, como Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), começaram nesta terça-feira (23) e vão até 16 de setembro.

Para realizar o cadastro, basta acessar a plataforma ofertada pela Prefeitura de Belo Horizonte, munido de CPF do estudante e de um dos responsáveis. Gestantes também podem se inscrever.

O objetivo do cadastramento escolar é facilitar a oferta de vagas aos alunos. De acordo com a PBH, os estudantes serão direcionados para vagas com maior proximidade de casa ou do local de trabalho cadastrado no sistema.

Além disso, haverá prioridade de escolha para alunos que tem irmãos matriculados em uma escola, na mesma etapa de ensino. Por exemplo, se um irmão estuda em uma escola no ensino fundamental, e o outro entrará na mesma fase, ele poderá ir para a mesma escola.

As famílias que não tiverem acesso a um computador ou internet poderão fazer o cadastro nas Diretorias Regionais de Educação, no horário das 8h às 17h, ou pelo telefone 3277-8872, no horário das 8h às 18h. Também será possível realizar o procedimento na Carreta Digital que ficará na Praça da Estação, entre os dias 24 de agosto e 16 de setembro, de segunda a sexta, de 9h às 15h30.

Serviço

Data: 23 de agosto à 16 de setembro

Local: Portal da PBH

Informações extras: Secretaria Municipal de Educação (SMED) - 3277-8872 ou email cadastroescolar.smed@edu.pbh.gov.br