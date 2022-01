COVID-19: Sete Lagoas adia início das aulas na rede municipal

Principal objetivo do adiamento é evitar o retorno de alunos à sala de aula no período agudo da pandemia (foto: Prefeitura de Sete Lagoas)

Os alunos das escolas municipais de Sete Lagoas, na Região Central do estado, voltarão mais tarde para as salas de aula, a nova data será no dia 7 de fevereiro. O início do calendário escolar da rede municipal estava programado para a próxima quinta-feira (3/2), mas o prefeito Duilio de Castro (Patriota) decidiu adiar a volta por causa do surto de COVID-19.





A nova data foi anunciada nesta sexta-feira (28/1), e o principal objetivo da ação é evitar o retorno de aproximadamente 15 mil alunos às salas de aula no período agudo da pandemia - e ainda permitir a vacinação de maior quantidade possível de crianças na próxima semana.

A medida vale para todas as escolas municipais da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). As escolas particulares têm autonomia para seguir seus planejamentos.





Segundo a prefeitura, a decisão foi orientada por técnicos que monitoram diariamente a situação da pandemia na cidade.





"Nosso objetivo é proteger a criança e seus familiares. São apenas quatro dias que podem fazer a diferença, já que especialistas estão prevendo o pico dessa nova variante para o dia 1º de fevereiro. Peço ainda que todos levem seus filhos para se vacinar. A vacina é nossa maior proteção", destaca o prefeito.





A secretária de Educação, Roselene Teixeira, garante que a volta às aulas serão seguras e que todos os protocolos do Estado estão sendo seguidos.





Nessa quinta-feira (27/1), o governador Romeu Zema anunciou o retorno às aulas presenciais nas escolas estaduais para o dia 7 de fevereiro. O governador e o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, ressaltaram que o público desta faixa-etária estará mais seguro dentro das escolas, em um ambiente mais controlado, do que fora delas.





Vacinação





Na próxima segunda-feira (31/1), das 9h às 16h, haverá um "chamadão" de vacinação da 1ª dose de Pfizer para crianças de 10 e 11 anos de idade, crianças de 5 a 11 anos com deficiência ou comorbidades e crianças de 5 a 11 anos que vivem em lar com pessoas com alto risco de evolução grave da COVID-19.





Para se vacinar, o responsável pela criança terá que levar a identidade com foto, comprovante de endereço em nome do responsável legal, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovação de uma das condições exigidas para estes públicos prioritários.





A vacinação vai acontecer nos Centros de Saúde dos bairros São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; Unidade Básica de Saúde (UBS) dos bairros Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo; e Estratégias Saúde da Família (ESFs) dos bairros Catarina, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada.





Números da pandemia





Segundo o boletim, divulgado nesta sexta-feira (28/1), o município contabilizou 27.964 contaminações por COVID-19, com a confirmação de 457 novos casos. A cidade tem 625 mortes pela doença desde o início da pandemia.





Se comparado ao boletim da última segunda-feira (24/1), quando o número de contaminados era de 26.355 e de 620 óbitos, houve um aumento de 1.609 novos casos e cinco mortes.





Dos 43 internados no município, nove estão em UTI e 34 em enfermaria. Entre os internados na UTI, seis são de Sete Lagoas e os demais de Papagaios, Cordisburgo e Santana de Pirapama.





A taxa de ocupação de leitos de UTI COVID em Sete Lagoas está em 60%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a ocupação está em 50%.