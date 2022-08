Cadastro escolar para rede municipal de BH começa em 23 de agosto

Prazo para cadastro vai até 16 de setembro e pode ser feito pelo site da PBH, na Praça da Estação ou por telefone (foto: Divulgação/PBH)

Entre 23 de agosto a 16 de setembro, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai abrir o cadastro escolar para rede municipal de ensino de BH. As inscrições são direcionadas a estudantes residentes na capital mineira que desejam ingressar na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA)., no site da prefeitura Os pais e responsáveis que não têm acesso à internet poderão utilizar a estrutura do município, que oferece três opções: as Diretorias Regionais de Educação, no horário de 8h às 17h; a Carreta Digital, montada na Praça da Estação entre os dias 24 de agosto e 16 de setembro, de segunda a sexta-feira, de 9h às 15h30, ou pelo telefone 3277-8872, no horário de 8h às 18h.Para fazer o cadastramento, é necessário informar o CPF do estudante e de um dos responsáveis (para alunos com menos de 18 anos). Gestantes também podem se inscrever para garantir a vaga da criança na rede.



Estudantes que já têm um irmão ou irmã matriculado(a) em uma escola municipal terão prioridade para uma vaga na mesma unidade, desde que os dois estejam na mesma etapa, ou seja, ambos na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental.

Quem deve fazer o cadastro

Estudantes que estão fora da escola e querem uma vaga na Rede Municipal (no caso da Educação Infantil, também para a Rede Parceira de creches);

Estudantes que estão matriculados em uma escola da Rede Municipal ou Creche Parceira e que por motivo de mudança de endereço ou por existência de escola mais próxima, querem trocar de instituição;

Estudantes que estão de mudança para Belo Horizonte e desejam uma vaga numa escola pública municipal ou numa creche parceira;

Quem não participou do encaminhamento direto já realizado ou recusou o encaminhamento para a escola indicada;

Estudantes provenientes de outras redes de ensino e que desejam uma vaga na rede municipal (Educação Infantil, ensino fundamental ou EJA).

Quem NÃO deve fazer o cadastro

Irão permanecer na mesma escola ou creche em 2023 (será realizada a renovação automática da matrícula do(a) estudante);

Efetuaram a matrícula pelo encaminhamento direto na escola indicada, entregou a documentação e não pretende mudar de escola.

Que têm interesse na vaga em uma escola estadual (nesse caso, deve ser aguardada a divulgação do cadastro para a Rede Estadual pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais)

Quem tem interesse em uma vaga para este ano, 2022 (orientações neste link)

Especificidades

O cadastro direciona os estudantes para vagas de acordo com a proximidade da residência ou do local de trabalho, indicado no endereço fornecido pelos pais e responsáveis, dentro de uma jurisdição escolar.



Caso o(a) estudante possua alguma deficiência, seja ostomizado, possua anemia falciforme ou esteja sob medida de proteção, após a realização da inscrição no Cadastro Escolar, os documentos e/ou laudos comprobatórios deverão ser enviados para o e-mail laudo.deficiencia@edu.pbh.gov.br até o dia 21/09/2022. A não apresentação dos documentos e/ou laudos irá desqualificar a análise prioritária da inscrição do(a) estudante.

Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre o Cadastro Escolar 2023, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelo telefone 3277-8872 ou encaminhar e-mail para cadastroescolar.smed@edu.pbh.gov.br.