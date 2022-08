Metroviários de BH podem entrar em greve nesta quinta-feira (25)

Ontem (22) às 17h30, houve uma Assembleia Geral Extraordinária na Estação Central para discutir os próximos passos do processo. (foto: Marcos W. Lima/Sindmetro)

Os metroviáros de Belo Horizonte pode entrar em greve a partir da OOh desta quinta-feira (25). Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no fim da tarde dessa segunda-feira, a categoria votou pela paralisação dos serviços, dependendo do julgamento do processo de desestatização que ocorre na quarta-feira (24), às 14h30, no Tribunal de Contas da União (TCU).



Segundo os metroviários, se nao houver nenhum pedido de vista na sessão, as atividades do transporte serão suspensas em Belo Horizonte. De acordo com o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindmetro), a possível privatização do metrô pode causar lesão ao contrato de trabalho e demissão em massa.

O presidente do Sindmetro Daniel Glória Carvalho explicou ao Estado de Minas que as insatisfações vêm sendo acumuladas desde a primeira greve, realizada em maio.“No parecer da Secretaria de Infraestrutura do TCU está registrado que todas as insatisfações dos funcionários foram sanadas, porém isso é uma mentira. O que aconteceu é que a mediação com o Ministério Público do Trabalho foi encerrada, já que a procuradora do caso entendeu que não havia mais avanço na negociação”, disse.Entre os pontos de negociação reinvindicados pelos metroviários está o tempo de estabilidade do contrato, que attualmente é de 12 meses, o acordo coletivo para os empregados de transferência para outra superintendência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), e as questões com relação ao pagamento do fundo de previdência particular dos funcionários.

A presidente do Sindmetro espera que as questões da categoria sejam levadas em conta durante o julgamento para que a paralisação do metrô de BH não seja necessária. "Na minha visão, eu acredito que os ministros do TCU terão bom senso no julgamento de quarta-feira (24). Quero acreditar que o parecer técnico foi emitido sem conhecimento das insatisfações, e que a greve não aconteça. Queremos sair com a questão dos empregados negociada na quarta”, disse.

A CBTU foi procurada pela reportagem, que aguarda um retorno.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais