Após 18 dias de greve, não há previsão para normalização do metrô de BH

Quem tenta embarcar no metrô de Belo Horizonte em horários de pico encontra as estções fechadas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O metrô de Belo Horizonte opera com horário reduzido há 18 dias e não há previsão de retorno do funcionamento nos horários de pico. Em greve desde 21 de março, os metroviários decidiram manter o movimento durante assembleia na última quarta-feira (6).









O Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG) protesta contra o processo de privatização do metrô de Belo Horizonte. A categoria pede a manutenção da estabilidade dos cargos ou a realocação em outras unidades da CBTU pelo país quando o transporte for concedido à iniciativa privada.





De acordo com o sindicato, o governo federal, responsável pelo processo de privatização, não atende aos pedidos de negociação feitos pela categoria. Do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CCPI) partiu a proposta de manter os postos de trabalho por 12 meses após a concessão, o que a categoria considera insuficiente.





Se aproximando da terceira semana completa de greve, a CBTU segue criticando o horário de funcionamento definido pelo movimento paredista. Junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), a companhia estabeleceu uma multa diária de R$ 30 mil aos trabalhadores paralisados. O valor total já chegou a R$ 540 mil.