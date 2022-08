Confira os bairros da Grande BH que estão sem água neste domingo (21/8)

Segundo Copasa, a expectativa é que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente no decorrer desta noite (foto: Divulgação)

Bairros de Belo Horizonte, Betim, Juatuba e Mateus Leme tiveram o abastecimento de água interrompido na manhã desta domingo (21/8), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

De acordo com a companhia, em BH, a interrupção é devido a uma manutenção operacional e a expectativa é que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente no decorrer desta noite.

Em Betim, Juatuba e Mateus Leme, o abastecimento foi necessário devido a uma manutenção operacional para a interligação da nova adutora sobre o Rio Paraopeba. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente no decorrer desta noite e da madrugada de segunda-feira (22/8).

Confira os bairros:

Belo Horizonte: Itapoã, Jardim Leblon, Planalto, Rio Branco, Santa Amélia, Santa Branca, Santa Mônica, São João Batista, Venda Nova e Vila Nossa Senhora Aparecida.

Betim: Açude, Alto Das Flores, Angola, Arquipélago Verde, Betim Industrial, Bodocó, Bom Repouso, Bom Retiro, Brasileia, Brodoski, Cachoeira, Centro, Chácara, Chácara Várzea Das Flores, Cidade Verde, Colônia Santa Isabel, Conjunto Homero Gil, Conjunto Olímpia Bueno Franco, Decamão, Espirito Santo, Estancia Terra Rica, Filadélfia, Flores E Florestas, Gentileza, Granjas Reunidas Califórnia, Guarujá, Guarujá Mansões, Horto, Ingá, Ingá Alto, Jardim Brasília, Jardim Casa Branca, Jardim Da Cidade, Marimba, Marmeleiros, Morada Do Trevo, Niterói, Novo Horizonte, Pimentas, Pingo D’água, Ponte Alta, Quintas Dos Godoy, Residencial Lagoa, Residencial Taquaril, Salomé, Santa Fe, Santa Inês, Santa Lucia, Santo Afonso, Saraiva, Senhora Das Graças, Teixeirinha, Vargem Das Flores, Vianópolis, Vila Das Flores e Vila Filadélfia.

Leia também: Seminário Arquidiocesano de BH completa 100 anos e ganha painel

Juatuba sede: Bela Vista, Canaã, Carioca, Castelo Branco I, Centro, Cidade Nova I, Cidade Nova II, Cidade Satélite, Diamantina, Distrito Ind. Renato Azeredo, Dona Francisca, Granjas Alvorada, Jardim Califórnia, Jardim Da Baviera, Jardim Do Lago, Nova Esperança, Parque Alvorada, Residencial Ilhéus, Samambaia I, Samambaia II, Samambaia III, Samambaia IV, São Gerônimo, Vale Das Braúnas, Varginha, Veredas Da Serra, Vila Maria Regina e Vila Verne.

Juatuba - região de Francelinos: Colorado, Coqueiro Verde, Eldorado e Santo Antônio.

Mateus Leme: Bom Jesus, Central, Centro, Duque De Caxias, Estancia Champangt, Imperatriz, Jardim Das Mangabeiras, Jardim Serra Azul, Joao Paulo II, Maria Cristina, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora De Fatima, Nossa Senhora Do Rosário, Planalto, Recanto Lago Azul, Residencial Serra Verde, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Santa Luzia, Vale Dos Araçás I, Vale Dos Araçás II, Vale Dos Araçás III, Vale Verde, Vila Suzana, Vista Alegre, Vivendas Do Vale e Vivendas Do Vale.