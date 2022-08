Fábrica de armas caseiras é fechada pela polícia na Grande BH

No local, foram apreendidos equipamentos para a fabricação do armamento, armas e munições. O homem, suspeito de fornecer armamento ao tráfico da região, conseguiu escapar.

Essa fábrica funcionava na Rua Manacás, no Bairro Duquesa II. No local, os policiais militares encontraram alguns equipamentos como: máscaras de solda, peças metálicas, duas furadeiras, uma coronha de madeira, duas folhas de caderno com os desenhos de armas, uma serra circular, uma esmerilhadeira e munições. Essas apreensões foram levadas até a Delegacia de Plantão da cidade.