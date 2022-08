Uberlândia: suspeito de fornecer armas para o crime organizado é preso

As armas encontradas com o suspeito estavam escondidas em uma casa (foto: Divulgação/PCMG)

Um homem foi preso pela Polícia Civil em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (8/9), apontado como fornecedor de armas para outros criminosos que agiam no município. Com ele, 15 armas foram apreendidas e documentação falsa. O suspeito tem 27 anos e vai responder pela posse ilegal de arma de fogo e pela documentação em nome de outras pessoas.