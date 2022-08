Casal é preso em Uberlândia por roubo de malote com R$ 70 mil

Um homem e uma mulher foram presos pela Polícia Civil em Uberlândia, suspeitos de terem roubados malotes com valores que chegavam a R$ 70 mil na cidade de Nova Ponte. Eles não são os únicos suspeitos, segundo a polícia, que segue em investigação sobre o caso.

Prisão teve ação as polícias civis de Araxá, Uberaba e Uberlândia

A prisão foi em conjunto entre delegacias de Uberlândia, Araxá e Uberaba. As equipes das três cidades estiveram no bairro Élisson Prieto, Zona Sul de Uberlândia, com mandados de prisão contra o casal e também de busca e apreensão, expedidos pelo juiz da comarca de Nova Ponte.