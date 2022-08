Outdoor furtado em Uberlândia é recuperado em Uberaba

O outdoor recuperado custa em torno de R$ 45 mil (foto: PCMG/Divulgação)

Uma estrutura de outdoor avaliada em R$ 45 mil foi recuperada ontem (3/8) por equipe da Polícia Civil (PC) de Uberlândia, em Uberaba, no bairro Jardim Maracanã. O objeto foi furtado sem que ninguém percebesse no final do mês passado, no km 81 da BR-050, em Uberlândia



Ainda conforme a PC de Uberlândia, o outdoor furtado teria sido deixado por quatro homens em Uberaba para um empresário do segmento de painéis. Identificado, ele foi levado à Delegacia de Plantão de Uberaba, onde prestou depoimento. Ele vai responder ao inquérito em liberdade, já que no momento em que foi detido não estava na situação de flagrante.

A estrutura furtada possui cinco metros de altura, e a base estava fixada ao solo por um material com concreto.

Após retirar o equipamento do local onde o outdoor estava instalado em Uberlândia, os quatro homens transportaram o mesmo para Uberaba a partir de dois caminhões e uma caminhonete.