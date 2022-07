Furto de cabos deixa cerca de 30 mil pessoas sem água em Minas

Na Estação Elevatória da Penha, em Passos, o dia foi de muito trabalho hoje (foto: SAAE) O furto de cabos e materiais elétricos na Estação Elevatória do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do Bairro Penha, em Passos, no Sul de Minas, afetou o abastecimento de água de cerca de 30 mil pessoas.

Ladrões quebraram o portão de entrada e fizeram “uma limpa”. Esta não é a primeira vez que a elevatória foi furtada. Há 10 dias, o mesmo furto aconteceu no local.

O trabalho começou de manhã e terminou por volta das 14h, mas leva-se um tempo até que o bombeamento volte ao normal, o que deve acontecer apenas no começo da noite.

O diretor do SAAE, Esmeraldo Pereira, disse que acionou a Cemig para auxiliar os técnicos da autarquia e registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Militar.

Acredita-se que sejam os mesmos ladrões que praticaram o roubo há 10 dias. A Polícia Civil está investigando os casos de furtos e receptação de fios em Passos, que têm se tornado constante.

Além do desabastecimento, a autarquia teve que arcar com prejuízos de R$ 20 mil e fazer a compra com dispensa de licitação, porque se trata de uma emergência.

“O prejuízo financeiro conta, mas o que nos deixa preocupados é o desabastecimento de água nas casas das famílias”, disse o diretor do SAAE.