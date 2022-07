Criminosos invadem banco e levam R$ 585 mil, armas e coletes em Minas

A Polícia Militar tenta encontrar algum suspeito pelo crime em Santa Bárbara (foto: Maicon Costa/Divulgação) Criminosos arrombaram uma agência do Banco Bradesco na madrugada dessa segunda-feira (11/6), em Santa Bárbara, na Região Central de Minas Gerais. Eles roubaram cerca de R$ 585 mil, além de dois revólveres calibre 38, dez cartuchos de munição e um par de placas de colete à prova de bala, ítens que pertenciam à empresa responsável pela segurança do local.



Segundo a PM, os bandidos utilizaram uma esmerilhadeira e arrombaram dois cofres, sendo um deles interno do estabelecimento, de onde furtaram a quantia em dinheiro, e o que continha armamentos dos vigilantes do local.



A polícia constatou ainda que os criminosos romperam os cabos da central de monitoramento, cortaram os fios de uma das câmeras e viraram outra delas. Assim, não foram captadas imagens da ação.



Os homens teriam chegado pelos fundos da agência, entrando pelo porão que dá acesso às janelas do fundo da agência bancária. Eles teriam rompido uma das concertinas de isolamento, serrado as grades da janela e quebrado os vidros para entrar no banco.



Ninguém foi preso



A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos no local. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e não há informação de quantos homens participaram do crime.