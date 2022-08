PM resgata homem que foi torturado em mata em BH

Vítima foi resgatada pelos policiais e levada para o Hospital João XXII (foto: Reprodução)

Um homem de 21 anos foi resgatado pela polícia após ser espancado com um pedaço de madeira na cabeça, braços e pernas em uma mata no Bairro Águas Claras, no Barreiro, em Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (16/8).

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia levou os agentes até o local. Ligações anônimas relataram que era possível escutar gritos de socorro de uma mata no bairro.

Ao chegarem à mata, os policiais escutaram os gritos e conseguiram localizar um homem sendo agredido por três pessoas. Ao se identificarem, os suspeitos correram.

Dois dos agressores fugiram em direção a um beco e o outro entrou mata adentro. Ele foi localizado com a ajuda do helicóptero Pégasus, que sobrevoou a vegetação com o sensor de calor.

O suspeito é um adolescente de 14 anos que estava escondido em um buraco. Aos policiais, ele alegou não ter envolvimento com o crime e disse que se escondeu porque queria comprar drogas.

Ele foi encaminhado à Upa Ibirité para tratar dos ferimentos decorrentes da fuga. Os outros dois suspeitos não foram localizados.

A vítima foi encaminhada para o Hospital João XXIII. Ele sofreu fraturas nos braços e nas pernas.

Um parente da vítima contou aos policiais que ele é usuário de drogas e tem dívidas com traficantes da região. A suspeita é de que o crime tenha relação com essas dívidas.

A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.