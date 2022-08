BH: homem cai em tubulão e fica soterrado em obra

O Corpo de Bombeiros informou que o homem teve os membros inferiores soterrados, mas foi resgatado sem suspeita de fratura (foto: Litza Alves/CBMMG/Divulgação )

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado na tarde desta segunda-feira (15/8) para resgatar um homem que caiu em um tubulão de aproximadamente três metros de profundidade e ficou soterrado, em uma construção próxima à BR-381, no Bairro Suzana, Região da Pampulha, em BH.



Segundo o tenente Elias, responsável por comandar a operação, o homem de aproximadamente 40 anos teve os membros inferiores soterrados.

Um barrando teria desabado sobre o homem causando o soterramento (foto: CBMMG/Divulgação )





“Parte do material já foi retirado, é areia fina. O Samu está no local para atendimento. Ele estava trabalhando na construção civil e um barranco desabou sobre ele, soterrando os membros inferiores. Ele foi retirado, sem suspeita de fratura e com sinais vitais estáveis”, afirmou o tenente.





Ainda de acordo com o militar, o homem será encaminhado para o Hospital João XXIII.





O companheiro de trabalho dele acionou os bombeiros e relatou que não era possível visualizar a vítima. Uma equipe foi deslocada para o local