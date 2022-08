Caso Bárbara: defesa aponta mais dois suspeitos em relatório à polícia

Em 3 de agosto, corpo da menina Bárbara sai do velório para ser sepultado em BH. Pessoas se manifestaram com gritos de justiça (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) O assassinato brutal de Bárbara Vitória, de 10 anos, em Ribeirão das Neves, pode ter tido a participação de mais dois homens, segundo aponta um relatório de uma investigação paralela conduzida pela advogada Aline Fernandes. Ontem, a Polícia Civil confirmou que o principal suspeito, Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, é o responsável pelo homicídio.

“No entanto, não posso dar detalhes de como cheguei a esses dois suspeitos, pois são informações específicas que, às vezes, passam despercebidas pelo calor da situação”, explica Aline, destacando que o sigilo é uma forma de evitar que os possíveis envolvidos fiquem em alerta.

Para além da relação profissional, Aline Fernandes compartilha com a família o desejo de justiça para um crime que chocou o país. “Após ver o corpo no IML fiquei três noites sem dormir direito. Qualquer pessoa no meu lugar, vendo o que eu vi, ficaria comovida”, avalia.

Agora, ao concluir a investigação paralela, a advogada diz que redigiu um relatório com todas as apurações e depoimentos e entregou na delegacia de homicídios em Ribeirão das Neves. A expetativa, segundo ela, é que ocorra um retorno preliminar nas próximas semanas.

Principal suspeito teria matado outra criança em 2012

Principal suspeito da execução da menina Bárbara, Paulo Sérgio de Oliveira foi achado morto por uma vizinha em uma casa no bairro Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O corpo foi retirado do local pelo serviço funerário sob gritos de protesto dos moradores.

Segundo a Polícia Civil mineira, P aulo era investigado pela morte de outra criança . Bianca Santos Faria, de 11 anos, foi encontrada morta com marcas de asfixia e de estupro, no bairro Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH. Ela desapareceu em maio de 2012 após sair para comprar pão. O padrasto achou o corpo em uma vala com marcas de abuso sexual e enforcamento.

Cronologia do crime

Domingo (31/7) – Bárbara Vitória desapareceu no domingo (31/7) após sair para comprar pão perto de casa, no bairro Landi, na Região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Segunda-feira (1°/8) – Mãe de Bárbara é levada pelos policiais até a casa do principal suspeito do crime e identifica um saco de pão que teria sido comprado pela menina antes de desaparecer.