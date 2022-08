Suspeito de matar Bárbara Vitória também era investigado por crime parecido

Em entrevista nessa quarta-feira (10/8), o delegado Fábio Werneck Neto apontou que Paulo Sérgio de Oliveira é investigado por crime semelhante ao de Bárbara Vitória (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, era investigado por crime semelhante ao de Bárbara Vitória. Há 10 anos, Bianca Santos Faria foi encontrada morta com marcas de asfixia e de estupro, no bairro Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH.

Segundo a Polícia Civil, Bianca tinha 11 anos, em maio de 2012, quando saiu para comprar pão em um fim de semana e desapareceu. Ela foi encontrada morta pelo padrasto, com marcas de abuso sexual e enforcamento, em uma vala.

Durante entrevista coletiva nessa quarta-feira (10/8), o delegado Fábio Werneck Neto, que preside a investigação sobre a morte de Bárbara Victória, disse que Paulo Sérgio era investigado pelo crime em Santa Luzia.

A Polícia Civil confirmou que Paulo Sérgio é o responsável pela morte da menina Bárbara Vitória. Exames de DNA apontaram que o material genético colhido no corpo da vítima coincide com o perfil genético do suspeito.

Relembre o caso

A menina Bárbara Vitória desapareceu no domingo (31/7) após sair para comprar pão perto de casa, no Bairro Landi, na Região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Desde então, os pais tentavam encontrar a criança com mensagens espalhadas pelas redes sociais.

Na manhã de terça-feira (2/8), o corpo da menina foi encontrado em um campo de futebol no Bairro Pedra Branca, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ela estava com uma camisa do Atlético, a mesma que Bárbara usava quando desapareceu, mas sem as roupas de baixo e com sinais de violência e enforcamento.

Ainda na segunda-feira (1°/8), a mãe de Bárbara foi levada pelos policiais até a casa do principal suspeito do crime e identificou um saco de pão que teria sido comprado pela menina antes de desaparecer.

O homem também foi confrontado com imagens de câmeras de segurança em que ele apareceria fazendo um sinal para a menina, que corre em seguida. Ele foi ouvido na delegacia e liberado.

O corpo da menina foi enterrado na quarta-feira (3/8), sob forte comoção e pedidos de justiça pela morte da criança.

No mesmo dia, o suspeito do crime foi encontrado morto, na casa de uma tia no bairro Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Ele teria se enforcado enquanto a tia saiu por um momento de casa.